البصرة.. القبض على متسلل قادماً من إيران مطلوب بتهمة فساد مالي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من آمرية حرس حدود السواحل وبالتعاون مع قسم استخبارات القيادة، تمكنت من إلقاء القبض على متسلل من الجانب الايراني بواسطة زورق".وأضاف البيان، أن المتهم "مطلوب قضائيا لهيئة النزاهة في قضية فساد مالي، ويعمل في إحدى دوائر محافظة البصرة، وضبط بحوزته مبلغ من المال قدره 9800 دولار أمريكي".وأكمل البيان: "بعد استنطاق المتهم من قبل القوة، عرض عليهم مبلغا (رشوة) قدره مئتي الف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة".