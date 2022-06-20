الغانمي يصدر توجيهاً يخص ضباط الداخلية

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير " ترأس اجتماعاً لمناقشة جدول ترقية الضباط المشمولين في جدول تموز المقبل ، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط المعنيين".واكد الوزير، أنه "يتابع الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة في موضوع الترقية، مشدداً على منح الضباط المشمولين استحقاقهم خاصة ممن مضى عليه جداول عدة، ووضع الضباط الجرحى الأبطال في هذا الجدول"، مشدداً على عدم الغبن والمجاملة في موضوع الترقية، ومتابعة العمل بشكل مستمر لإنجاز هذا الملف المهم.واستمع الغانمي، وفق البيان، الى "عدد من المدخلات من قبل القادة والضباط الحاضرين في هذا الاجتماع للخروج بتوصيات تضع الضباط المستحقين في مكانهم الصحيح وفق السياقات القانونية والإدارية".