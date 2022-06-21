الكاظمي يشيد بوكالة الاستخبارات بعد الإطاحة بـ"والي الانبار"

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "قواتنا تواصل تحقيق إنجازاتها ضد الإرهاب، وأن رئيس الوزراء أشاد خلال جلسة اليوم بالقضاء على ما يسمى بوالي الأنبار وعلى العشرات من الإرهابيين".واعتبر، أن "إنجازات القوات الأمنية ضد الإرهاب تدفع الحكومة لمواجهة التهديدات بعزم أكبر".ويوم أمس، أشاد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية؛ وذلك عقب العملية النوعية التي استهدفت "والي الأنبار".وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أيها الغيارى في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يا فخر وزارة الداخلية، عملياتكم النوعية تستحق التقدير والثناء يافرسان البطولة ويا لوحة شجاعة رسمت طريق النصر على الإرهاب".وأضاف، "مبارك لكم انجازكم الكبير بعد أن وجهتم صفعة لداعش بعد مقتل ما يسمى والي الانبار المجرم ابو منصور وثلاثة من مرافقيه في قضاء الرطبة..انتم عنوان الشهامة والشجاعة بوركت سواعدكم".وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، أول أمس الأحد، ب‍مقتل ما يسمى و"الي الانبار" بتنظيم داعش، مشيراً الى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمعلومات استخبارية دقيقة وبأشراف الفريق اول احمد ابو رغيف قتلت والي الانبار المكنى ابو منصور الحياتي مع مرافقيه.