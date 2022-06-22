حملة أمنية واسعة تطال متهمين بالقتل والسرقة والتزوير في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب البياع، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية حيث تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".وأضافت، أن "مفارز المديرية ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمين آخرين بتزوير مستمسكات رسمية ووكالة عقار وعقد زواج ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".