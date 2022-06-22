الكشف عن طبيعة أصوات الانفجارات في جرف الصخر - عاجل

السومرية نيوز - بابل



كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، طبيعة اصوات الانفجارات التي سمع دويها في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.



وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "اصوات الانفجارات التي سمعت ضمن منطقة جرف الصخر ناتجة عن تفجير لمخلفات حربية مسيطر عليها".