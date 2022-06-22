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بغداد وطرابلس تبحثان مجال مكافحة الإرهاب

أمن

2022-06-22 | 10:07
بغداد وطرابلس تبحثان مجال مكافحة الإرهاب
204 مشاهدة

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب في دولة ليبيا، اللواء محمد محمود الزين، التعاون في المجال الأمني والاستخباري.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، آمر قوة مكافحة الإرهاب في دولة ليبيا، اللواء محمد محمود الزين والوفد المرافق له؛ لبحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأمنية منها، فضلا عن بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب اللواء الزين، عن "رغبة ليبيا بالاستفادة من الخبرات العراقية وتعزيز التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات، مشيدا بما يمتلكه العراق من خبرات كبيرة في هذا المجال".

من جانبه أكد الأعرجي، أن "العراق لن يبخل عن المشاركة الحقيقية في نقل تجربته إلى الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها، مبينا أن العراق يشجع كل مؤسساته الأمنية على التعاون بين البلدين وتبادل المعلومات والتدريب، ورفع القدرات وتوقيع مذكرات التفاهم الأمنية".

وأضاف الأعرجي، أن "التعاون في المجال الأمني والاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة يستمر بشكل فاعل وحقيقي بما يعزز الأمن والاستقرار ، مشيرا إلى أن العراق وليبيا عانا كثيرا من خطر الإرهاب، ويجب الاستمرار بالعمل على تطوير قابليات أجهزة البلدين الأمنية، للمضي بمكافحة المجاميع الإرهابية والقضاء عليها".
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