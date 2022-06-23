انتشار أمني‬ عند محطات الوقود في ديالى لتنظيم التوزيع والسيطرة على "البحارة"‬

انتشرت قوة من الجيش العراقي، اليوم الخميس، عند محطات الوقود في محافظة ديالى لتنظيم التوزيع والسيطرة على "البحارة"‬.









واظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، الجيش العراقي متمركزا عند محطات الوقود في الخالص بمحافظة ديالى.