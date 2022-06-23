حصيلة عمليات أمنية من 4 محافظات.. القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهمين أثنين بسرقة الدراجات النارية وأثنين آخرين بتزوير محررات رسمية في بغداد وتحرير فتاة واعتقال خاطفها في بابل .



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على متهمين أثنين بسرقة الدراجات النارية وأثنين آخرين بتزوير محررات رسمية في بغداد وتحرير فتاة واعتقال خاطفها في بابل".

واضاف البيان، انه "من جهة أخرى القبض على متهمين وضبط بحوزتهم على (200) حبة مخدرة و (25) علبة شراب من المؤثرات العقلية فــــي محافظة نينوى ومتهم أخر بحوزته ( 100 غرام) من مادة الكريستال مع (17) حبة مخدرة وسلاح ناري مسدس في محافظة ميسان".

وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".