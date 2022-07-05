ضربات جوية تستهدف أوكاراً للإرهابيين في جبال حمرين

السومرية نيوز – ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين استهدفتا وكر للإرهابيين وكهفين في جبال حمرين.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "مازال التنسيق والتعاون العالي بين مفاصل الأجهزة الأمنية هو صاحب الكلمة الفصل في العمليات الاستباقية، وبمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ حماة سماء الوطن من خلال طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين، استهدفتا وكر للإرهابيين وكهفين في جبال حمرين".

واضاف البيان، ان "قوة من فوج جهاز مكافحة الإرهاب / كركوك خرجت لتفتيش المكان المستهدف، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".