انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الفوج الثالث التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي والفوج التاسع طوارئ صلاح الدين انطلقا بعملية أمنية في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين ".واضاف البيان، أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية، والممرات المائية و المبازل الرئيسية والفرعية و الاحراش "، مستدركا "كما تشرع بعملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب بيجي ".واشار الى انه "شارك بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد واللواء ٣١ بالحشد وطوارئ صلاح الدين والجيش"، مبينا ان "العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب بيجي بأتجاه المخازن بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك".