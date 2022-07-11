الاتحادية تصدر بياناً بشأن جريمة الملحانية: قتل جاره واعتقلناه

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد اقل من 24 ساعة، تمكنت من إلقاء القبض على احد الجناة بعد قتله (جاره) في منطقة (الملحانية) ببغداد".وبينت، أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مشترك والقيام بعمليات البحث والتحري والتي قادت الى تتبعه وإلقاء القبض عليه بكمين محكم في منطقة (الكرادة) ببغداد".وأشارت إلى "تسليمه الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".