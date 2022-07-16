القبض على 26 إرهابياً في ثلاث محافظات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، ووفقاً لمذكرات قبض قضائية ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار القبض على (12) إرهابياً متورطين بعمليات استهداف للقوات الأمنية والمدنيين في مدن المحافظة المختلفة".وفي كركوك، تمكنت مفارز الجهاز وبكمين مُحكم من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من (7) عناصر وإلقاء القبض عليهم إذ كانوا يقدمون الدعم اللوجستي لعصابات داعش في مناطق متفرقة من المحافظة، وفق البيان.واشار البيان الى، أنه "استطاع أبطال الجهاز من الإيقاع بـ (7) إرهابيين بعد متابعة تحركاتهم والأماكن التي ينشطون فيها ليتمَّ إلقاء القبض عليهم واحداً تلو الآخر في مناطق جنوب صلاح الدين".ولفت الى انه "تمت إحالة الإرهابيين جميعاً إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية العادلة بحقهم".