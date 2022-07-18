عبوة ناسفة تُخلف إصابتين في ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بإصابة اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من صيادي الاسماك أصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى".