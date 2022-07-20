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قتلى وجرحى بقصف تركي على احد المصايف السياحية في دهوك
أمن
2022-07-20 | 07:24
المصدر:
السومرية نيوز
8,109 مشاهدة
السومرية نيوز – دهوك
أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة 14 شخصاً نتيجة قصف مدفعي تركي على مصيف "برخ" في دهوك.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مصيف برخ بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي تركي ادى الى مقتل 4 اشخاص واصابة 10 اخرين كحصيلة أولية".
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