مكافحة إرهاب كردستان تؤكد قصف معسكر تركي في بعشيقة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، اليوم الجمعة 22 تموز 2022، الساعة 21:20، استهدفت ثلاثة صواريخ من نوع غراد الجيش التركي في قاعدة زليكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى".وأشارت إلى "أحد الصواريخ سقط قرب الجيش التركي، فيما صاروخان آخران سقطا في محيط قرية جداد، دون أضرار".وكان مصدر أمني، قد افاد لـ السومرية نيوز في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة زليكان في بعشيقة إلى قصف بثلاثة صواريخ.