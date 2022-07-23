شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن إصابة شخص باطلاق نار

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، توضيحاً بشأن إصابة شخص باطلاق نار في المدينة.

وقال الشرطة في بيان، "نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده (إصابة شخص بهجوم مسلح في حي التحدي في كربلاء المقدسة من قبل شباب يستقلون ستوته) ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نؤكد أن ما حصل هو مشاجرة بين شخصين، وحصل الخلاف أثر مشاكل مسبقة فيما بينهم بسبب خلافات مالية وليس هجوما مسلحا كما روجت له بعض الصفحات وكانت إصابة طفيفة تعرض لها أحدهم".

وأضافت أنها "شرعت بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء على الفور".



وكان مصدر أمني أفاد، أمس السبت، بإصابة شخص باطلاق نار في محافظة كربلاء.