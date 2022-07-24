مقتل شقيقين بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل شقيقين بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شقيقين ضمن قرية البو كاظم في قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مقتلهما في الحال".