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قصف صاروخي يستهدف محيط حقل نفطي في جمجمال
أمن
2022-07-25 | 13:21
Alsumaria Tv
/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,295 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض محيط حقل نفطي لقصف صاروخي في جمجمال بمحافظة السليمانية.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط حقل كورمور في جمجمال تعرض مساء اليوم للاستهداف بصاروخين".
ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.
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