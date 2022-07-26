بعد القصف التركي... رادارات اميركية متطورة إلى العراق‎‎

يَستعدُ العراقُ لاِستلامِ عددٍ من الراداراتِ الأميركية المتطورةِ الخاصةِ بالكشفِ بعيدِ المدى عن الاجسامِ والطائراتِ الأجنبية التي تَخترِقُ حدودَ البلاد، التسليحُ هذا يأتي عَقِبَ القصفِ التركي الذي طالَ محافظةَ دهوك وتسببَ بخسائرَ بشرية عديدة.يستعد العراق لاستلام عدد من الرادارات الاميركية المتطورة الخاصة بالكشف بعيد المدى عن الأجسام والطائرات الأجنبية التي تخترق حدود البلاد، التسليح هذا يأتي عقب القصف التركي الذي طال محافظة دهوك وتسبب بخسائر بشرية عديدة.رادارات أميركية متطورة للكشف عن الاجسام بعيدة المدى والطائرات الأجنبية التي تخترق حدود البلاد..تطورات امنية كشفت عنها وزارة الدفاع التي قالت بان تلك الرادارات ستصل قريبا، هذا الاجراء يأتي عقب القصف التركي لأحد المنتجعات في محافظة دهوك،والذي تسبب باستشهاد وجرح أكثر من 30 مواطنا ، وما رافق ذلك من انتقادات محلية وجهها مواطنون للحكومة واتهامها بعدم قدرتها على حماية الحدود وردع الاعتداءات الخارجية في البر والجووزير الدفاع كشف من جانبه بان مركز العمليات الجديد لقيادة الدفاع الجوي الذي تم افتتاحه مؤخرا سيرتبط بالمنظومة الرادارية الجديدة التي تم التعاقد عليها مع شركة فرنسية ، وهذه المنظومة ستعمل على الكشف العالي للأهداف الجوية المعادية، وستُنصَب بأماكن مختلفة من البلاد.. مضيفا بان المركز سيعمل بالتزامن مع وصول المنظومة الرادارية الأميركية الجديدة نوع TBS 77 ، وهي منظومة تعد الحلقة الأولى لتطوير الدفاع الجوي كونها خاصة بالكشف الراداري بعيد المدىالشركة الفرنسية بينت بدورها بأن المشروع يتضمن تزويد العراق في المرحلة الأولى بأربعة رادارات بعيدة المدى من طراز GM 403 مع مركز للقيادة والعمليات ، ولاحقاً سوف يتبع الامر مرحلة ثانية عبر تجهيز اربعة عشر راداراً من طراز GM 200 والتي سوف تشكل بمجموعها الركن الأساس لقدرات الدفاع الجوي العراقي في المستقبل.