بـ"توثية".. رجل يقتل زوجته في الأنبار ويكشف تفاصيل الحادثة

إحدى هذه القصص حدثت أواخر العام 2021 وفي حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا استخبر مكتب مكافحة إجرام الرمادي عن حادث مقتل المجني عليها المواطنة (س ع ع) وعند القبض على زوجها المتهم المحال وإجراء التحقيق معه اعترف بالجريمة المسندة إليه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق حيث ذكر ان "مشاكل حدثت بينه وبين زوجته المجني عليها وانه قام بضربها و طردها من الدار بسبب تناوله الحبوب المخدرة و احتساء الخمر".وبعد محاولات عديدة للصلح بين الزوجين تدخل بها أهل الزوج وقبل حوالي أسبوع من تاريخ الحادث قام شقيقه بإحضار المجني عليها للدار بعد إن كانت قد غادرته الى بيت ذويها عند تفاقم المشاكل في محاولة لإصلاح الوضع السيئ للأسرة ومحاولة معالجة الإشكاليات بعد وعود بصلاح الحال".ويواصل الجاني اعترافه بإفادته المدونة انه في "يوم الحادث كان قد تعاطى الحبوب المخدرة وقرر أن يقوم بقتل زوجته المجني عليه وعندها احضر عصا خشبية (توثية) ووضعها تحت الفراش وأثناء حضورها إلى غرفة النوم قام بضربها بالعصا الخشبية على انفها وعند سقوطها على الأرض ونزف الدماء منها قام بوضع قدمه على رقبتها وخنقها إلى أن فارقت الحياة".