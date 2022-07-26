حصيلة عمليات امنية في ميسان

السومرية نيزوز – ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 مطلوبين وضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في مناطق متفرقة.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قطعات الجيش من أفواج اللواء السابع والتسعين ووفقاً لمعلومات استخبارية عمليات دهم وتفتيش تمكنت من خلالها القاء القبض على (5 مطلوبين) وفق المادة (405) وضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في مناطق متفرقة من مدينة العمارة".