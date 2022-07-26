اعتقال عصابات لتهريب الاثار وترويج العملة في ثلاث محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاث عصابات لتهريب الاثار وترويج العملة في ثلاث محافظات.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "احكمت قبضتها على 3 عصابات تقوم بتهريب الاثار وترويج العملة المزيفة في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والانبار".

وأوضحت أنه "نتيجة للجهد الاستخباري المكثف واستخدام الطرق الفنية تم التوصل الى معلومات مفصلة عن عصابتين يقوم افرادها بتهريب الاثار في محافظتي كربلاء وبابل وعصابة اخرى يقوم افرادها بترويج العملة الاجنبية المزيفة"، مضيفة "تعقبت مفارز الوكالة افراد العصابات ونصبت كمائن لهم وتم القاء القبض على 3 متهمين يقومون بتهريب الاثار وبحوزتهم قطع اثرية في محافظة كربلاء المقدسة، والقاء القبض على 3 متهمين اخرين يقومون بتهريب الاثار وبحوزتهم قطع اثرية في محافظة بابل".

ولفتت الى أن "مفارز الوكالة شرعت بتنفيذ واجب القبض على متهمين اثنين يقومان بالترويج للعملة الاجنبية المزيفة في محافظة الانبار وضبطت بحوزتهما اموال فئة (100) دولار امريكي مقدارها (4500$) ومبلغ مالي اخر مقداره (6000$) خلال محاولتهما تصريفها في احدى منافذ الكي كارد داخل مدينة الرمادي".