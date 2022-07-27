اندلاع حريق في مدينة الكاظمية ببغداد - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حريق نتج عن اشتعال كمية كبيرة من الحشائش والاعشاب الملاصقة لدار كبار السن مجاور باب المراد".



