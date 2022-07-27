الاطاحة بشبكة لتزوير بطاقات الإمتحانات الوزارية في الأنبار

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في خطوةٍ استباقية لمنع محاولات التلاعب بنتائج الإمتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل على تزوير البطاقات الإمتحانية لأشخاص يرومون أداء الامتحانات الوزارية بدلاً عن الطلبة المسجلين رسمياً لدى وزارة التربية مقابل مبالغ مالية".واضاف انه "مازالت الجهود التحقيقية مستمرة لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في عملية التزوير من أجل الوقوف على ملابسات العملية وعرض المتورطين على الجهات القانونية المختصة".