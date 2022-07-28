مع سلاح وميزان.. ضبط مخدرات على متن "دراجة نارية" في بابل

السومرية نيوز – بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، ضبط دراجة نارية تحمل أكثر من كليو غرام من المخدرات ومواد أخرى جنوب المحافظة.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة بابل تمكنت من ضبط دراجة نارية تعود لأحد المتهمين تحمل قرابة كيلو غرام من المخدرات، ونحو (٦٠) قرصا مخدرا مع ميزان إلكتروني وأداتي للتعاطي وسلاح مسدس في عملية أمنية جنوبي المحافظة".

وبينت القيادة إن "العملية نفذتها مفارز شرطة قضاء الهاشمية ضمن قاطع المسؤولية، مشيرة الى تسليم المضبوطات الى الجهة الاختصاص، تم التعرف على المتهم وما يزال الجهد الأمني متواصل للقبض عليه وتقديمه للعدالة".