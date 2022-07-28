قصف يستهدف معسكرا للقوات التركية في دهوك – عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن قصفا استهدف معسكر للقوات التركية في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية، إن "قذيفة مجهولة المصدر سقطت بالقرب من معسكر بامرني الذي تتواجد به القوات التركية في دهوك".