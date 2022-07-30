تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب بوابة الخضراء".وأضاف، أن "ألاصابة الاولى سجلت نتيجة سقوط متظاهر من اعلى حاجز كونكريتي اثناء اطلاق القنابل المسيلة للدموع، والثانية اصابة متظاهر في قدمه".وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.