تدمير ثلاث مضافات لداعش في صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن تدمير ثلاث مضافات وزورقا لعناصر داعش الارهابي جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ورد ل، السومرية نيوز، ان "قوة تابعة لها تمكنت بالتعاون مع القوات الامنية من تدمير المضافات والزورق خلال العملية الامنية الجارية في جزيرة البو مرموص جنوب تكريت".

واضافت ان "القوة عثرت أثناء العملية على كدس يضم أسلحة تالفة ومقذوفات حربية بمختلف الأحجام".

واشارت الهيئة الى ان "قيادة عمليات صلاح الدين كانت قد أطلقت في وقت سابق من اليوم عملية امنية لملاحقة خلايا داعش جزيرة البو مرموص جنوب تكريت".