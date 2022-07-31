في بغداد.. اجراءات على جسرين لتأمين المتوجهين الى الخضراء

أفاد مصدر أمني، الأحد، بوجود اجراءات على جسري الجمهورية والسنك لتأمين المتوجهين الى المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انتشاراً لسرايا السلام على جسري الجمهورية والسنك ونفق الزيتون لتأمين المتوجهين الى المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر أن "الانتشار جاء بالتعاون مع القوات الامنية الرسمية".

وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.