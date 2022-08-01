استهداف صاروخي لمحيط قاعدة تركية في دهوك - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف صاروخي لمحيط قاعدة تركية في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن " قذيفة مدفع استهدفت محيط قاعدة عسكرية تركية ضمن ناحية بامرني في دهوك".



واضاف المصدر، أن "الاستهداف لم يسفر عن اي اصابات تذكر".

