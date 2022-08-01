"السماح لفئة واحدة".. توجيه أمني بشأن دخول الخضراء من جهة المطار

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الفرقة الخاصة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء، وجهت بأن يكون الدخول من طريق المطار باتجاه مدخل الخضراء فقط لحاملي باجات المنطقة".وزادت حدة التظاهرات والتوترات في البلاد اليوم الاثنين، وذلك بعد توجيه الإطار التنسيقي جماهيره بالنزول إلى الشارع لـ"حماية الدولة ومؤوسساتها".وكان وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، قد وجه في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جماهير التيار الصدري والعراقيين للتظاهر في جميع المحافظات عدا محافظة النجف، عند الساعة الخامسة عصر اليوم.في ذات التوقيت، يستعد انصار الإطار التنسيقي، الخروج في تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء منددة بالحكومة وحامية لـ"الدولة ومؤوسساتها"، كما جاء في بيان "اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".