توعدت العابثين بالامن.. كربلاء تكشف تفاصيل جديدة عن خطة زيارة عاشوراء

السومرية نيوز – كربلاء

أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، وجود منظومة كاميرات مراقبة في كل ارجاء المحافظة لرصد من يحاول أن يعكر أويعبث خلال زيارة العاشر من محرم.



وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "سنتصدى بحزم كل من يحاول أن يعكر أويعبث خلال زيارة العاشر من محرم الحرام في أي طريقة كانت"، مشيرا الى ان "هناك منظومة كاميرات منتشرة في كل مكان في المحافظة سنرصد من خلالها اي عمل مخل ولن يفلت ابداً من القانون".

واضاف انه " في كل سنة هناك تحديث بالخطة الآمنية والصحية وهذا العام نتوقع وصول إعداد كبيرة وغفيرة سوا في زيارة العاشر من محرم الحرام او زيارة الأربعينية من المحافظات العراقية ومن خارج البلاد حيث تم أنشاء مشاريع وفتح شوارع ستساهم بفك الأختناقات المرورية خاصة في الزيارات المليونية".

وفي السياق نفسه، قال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني في المؤتمر، أننا "وضعنا خطة أمنية متكاملة لتعزيز القواطع والنقاط واعتمدنا على الجهد الأستخباري"، مبينا ان "تعزيزات أمنية من الجيش والشرطة ستصل لتأمين إعداد الزائرين".