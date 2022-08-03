القبض على 80 متسللا واحباط عمليات تهريب خلال شهرين

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على 80 شخصا يحملون جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود العراقية واحبطت عدد من عمليات التهريب لمواد مختلفة خلال الشهرين الماضيين".واضافت ان "ذلك جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري والميداني من قبل مفارز الوكالة المرابطة في مختلف القواطع على الحدود العراقية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت عمليات نوعية منفصلة استخدمت فيها الكمائن اذا تم القاء القبض على 20 شخصاً حالوا التسلل الى داخل الاراضي العراقية يحملون الجنسية الأجنبية والقاء القبض على 20 شخصا اخرين يحملون الجنسية العربية حالوا التسلل الى داخل الاراضي العراقية عبر الحدود مع سوريا، فضلا عن القاء القبض على متسللين عبر الحدود في محافظات مختلفة (واسط،كركوك،السليمانية،دهوك، نينوى،اربيل) بلغ عددهم 40 شخصا يحملون جنسيات مختلفة بحوزة احدهم اسلحة نوع (برنو) عدد 4 و5 جلكانات تحمل مادة الكلور وشخص اخر حاول تهريب اغنام عدد (183) في المنطقة الحدودية الاولى".واشارت الوكالة الى ان "المفارز ضبطت شاحنة تحمل 17 طن من المصاعد الكهربائية واخرى تحمل 28 طن من الاسمدة الزراعية خلال محاولة تهريبها الى داخل الاراضي العراقية في محافظة كركوك، فضلا عن ضبط 20 جلكان سعة 30 لتر تحمل مادة (الاسيد) التي تستخدم في صنع الحشيشة".