بمشاركة امرأة.. الكشف عن جريمة قتل "غامضة" في بغداد

السومرية نيوز - بغداد

كشفت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، عن جريمة قتل غامضة لرجل والقبض على الجناة شرقي العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة حصلت ضمن منطقة حي أور شرقي بغداد لشخص مجهول الهوية، ولأهمية الموضوع وغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية على مكتب مكافحة إجرام القدس، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث لجمع كل ما له مساس بالجريمة".

واضاف البيان، انه "بعد التحري وجمع المعلومات وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة تم الوصول إلى المتهمين وهم رجلان وامرأة، حيث جرى القبض عليهم، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة باشتراكهم في جريمة القتل ودونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".