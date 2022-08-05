بحوزته "كريستال".. كمين محكم يطيح بتاجر مخدرات في البصرة

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً للدور البطولي الذي يقوم به جهاز الأمن الوطني في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة من الاطاحة بتاجر مخدرات بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة تحركاته من شمال البصرة مروراً بمحافظة ميسان ووصولاً الى محافظة واسط".واضاف انه "بكمين محكم القت القوة المنفذة للواجب القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته (6) كغم من مادة الكرستال و (44) الف حبة كبتاكون".واشار البيان الى ان "المتهم تم احالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون".