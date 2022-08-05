الحشد يدك تجمعاً لـ”داعش” شمال سامراء

وقال الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة الى قيادة قاطع عمليات سامراء بالحشد الشعبي، تفيد بوجود تحركات مشبوهة لفلول “داعش” الإرهابي في المنطقة، حيث باشرت قوة بإشراف معاون قائد القاطع حيدر الساعدي ومعاون آمر اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي وبمشاركة قوة من اللواء بدك التجمع بالصواريخ".وأشارت إلى "تحقيق اصابات مباشرة في صفوف فلول داعش الإرهابي".