بهذا المبلغ.. القبض على متهمين اثنين يرومان بيع كلية ابنتهما في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين يرومان بيع كلية ابنتهما مقابل مبلغ مالي في العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد أن استخبرت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لجنة الكرخ عن قيام أب وابنه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية من خلال بيع كلية ابنتهما لأحد المواطنين في محافظة دهوك شمال العراق مقابل مبلغ مالي قدره (8) ملايين دينار عراقي، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهما في منطقة الغزالية ببغداد، ولدى إجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة عن بيعهما كلية ابنتهما مقابل مبلغ من المال".

واضاف البيان، انه "تم تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ١٨ من قانون الأعضاء البشرية لينالا جزاءهما العادل".