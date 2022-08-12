الأمن يغلق جسراً حيوياً في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قطعت جسر الطابقين من تقاطع المصفى باتجاه منطقة الكرادة".وبين، أن القطع جاء بسبب "تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي قرب الجسر المعلق وسط العاصمة".ويتظاهر أنصار الإطار التنسيقي أمام الجسر المعلق "من أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي" وفق بيان اللجنة التنظيمية.