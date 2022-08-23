إصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين في اطراف قرية زنجلي غربي طوزخورماتو".واضاف، ان "العبوة الناسفة اسفرت عن اصابة ثلاثة جنود بجروح مختلفة".وتتعرض مناطق صلاح الدين، لهجمات وتعرضات وحوادث امنية بسبب الامتدادات الزراعية الوعرة و الشاسعة للمناطق والقصبات التابعة للناحية ونقص القطعات الامنية الى جانب الثغرات والفراغات الامنية التي تستغلها عناصر تنظيم داعش.