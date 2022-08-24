بـ 6 ضربات جوية.. أستهداف أوكار الإرهابيين في الرطبة

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعاتنا الأمنية تواصل عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي، فجر اليوم الأربعاء، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة اهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين".وأضافت، أن "هذه العملية المشتركة التي شارك بها رجال القوة الجوية ووحدات الجيش والقوات الخاصة ورجال استخبارات الداخلية تعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة التي نفذها الابطال في قواتنا الامنية لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية".وأتم البيان: "بوركت سواعد رجالنا في القوات المسلحة.. والنصر حليف العراق دوماً".