مقتل 3 قيادات داعشية في نينوى

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " بعد إن رصدت استخبارات الجهاز اليقظة خط سير مجموعة من الإرهابيين اشتبكت معهم ليل يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ٣ من عصابات داعـش أحدهم قُتل أثناء الاشتباك والآثنين الآخرين تم قتلهما بعد تفتيش المنطقة صباح اليوم الخميس".واشار البيان الى أن "الاستخبارات تعرفت على هويات ومنصاب المقتولين وهم:ــ محمد طه محمد المُكنى ابو أنس ما يسمى أمني قاطع ( عبيدة ) في عصابات داعـشـ احمد عبد محمد المُكنى ( أبو عبد ) وهو ما يسمى عسكري القاطع الشرقي في العصابات الإرهابيـة .وتابع الجهاز: "كما أُلقي القبض على أحد المُتعاونين مع الإرهابييـن والذي كان يُزودهم بالمؤن الغذائية".أتم البيان: "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بعملياته حتى يتم يتم تطهير كامل الأرض العراقية من هذه البراثن الجبانة".