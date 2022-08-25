مقتل جندي بعبوة ناسفة في كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل جندي اثر استهداف دوريته بعبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "جندي قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم ضمن وادي الشاي في كركوك".