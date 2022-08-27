"عقاب الأرض".. الاستخبارات تستعرض أهم عمليات 2022

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها وضعت "خطة عقاب الأرض الاستخبارية النوعية لمكافحة الارهاب وملاحقة عناصره المنهزمة، وقد نفذت بدقة عالية وانتجت تقدما امنيا واستخباريا ضد عصابات داعش الارهابي في عموم العراق".وأرفقت الوكالة، بيانها بمقطع مصور لـ"ابرز العمليات الامنية الناجحة التي نفذتها خلال العام الجاري ضد عصابات داعش الإرهابية بناءً على معلومات دقيقة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية الساندة".يتبع المقطع المصور..