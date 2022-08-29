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غلق بوابة القدس وسط بغداد
أمن
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإغلاق بوابة القدس في المنطقة الخضراء وسط بغداد، من قبل متظاهرين.
2022-08-29 | 10:31
Alsumaria Tv
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غلق بوابة القدس وسط بغداد
8,059 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإغلاق بوابة القدس في المنطقة الخضراء وسط بغداد، من قبل متظاهرين.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن متظاهرين أغلقوا بوابة القدس في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
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