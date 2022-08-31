العثور على جثة امرأة سورية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة سورية عليها آثار رصاص، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة امرأة (سورية) الجنسية مقتولة داخل حمام دارها بأسلوب اطلاق النار على رأسها ضمن منطقة الحرية في بغداد".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة بغداد اعتقلت زوجها المتهم بقتلها".