صد تعرض لـ "داعش" الارهابي في كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، ان القوات الامنية صدت تعرض لعصابات "داعش" الارهابية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية تصد تعرض على نقطة تفتيش ضمن ناحية الرياض في محافظ كركوك".



واضاف ان "القوات الامنية اجبرت عصابات داعش على الهرب دون اصابات".

