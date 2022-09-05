الشرطة تعتقل مطلوبا بقضايا مختلفة في الديوانية (صورة)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تشكيلات شرطة الديوانية القتالية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين والمطلوب بقضايا مختلفة وفقا لمذكرات أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء بعد عملية رصد وتحري لحظة تواجده في مديرية البلدية".وأشارت إلى أنه "على الفور تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لأحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه".