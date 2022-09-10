مسلحون يسلبون صاحب صيرفة 70 ألف دولار شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام مسلحين بتسليب صاحب صيرفة 70 ألف دولار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم اربعة مسلحين مجهولين على تسليب صاحب كشك للصيرفة مبلغ 70 ألف دولار امريكي و8 ملايين دينار عراقي بالقرب من داره ضمن منطقة حي البساتين في منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أنه "تمت اصابته بطلق ناري بعد محاولته لمنعهم من السرقة".