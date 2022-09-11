الكلية العسكرية تفتح باب التطوع وتكشف شروط القبول

للتقديم على الاستمارة الخاصة بالتقديموبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع ورد لـ السومرية نيوز، فإن شروط التقديم كالتالي:١. ان يكون المتقدم عراقي الجنسية من ابوين عراقيين .٢. كامل الاهلية ولا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (١٨) ثماني عشر سنة ولا يزيد عن (٢٢) اثنان وعشرون سنه للمدنيين ولا يزيد عن (٢٤) اربعة وعشرون سنه للعسكريين الذين امضوا ثلاث سنوات بالخدمة بصورة حسنة.٣. حسن السيرة والسلوك .٤. حائز على شهادة الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والادبي بمعدل لا يقل عن (٧٠ %) فما فوق .٥. يكون المتقدم من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها التجاري والصناعي (سيارات، الكترونك، سيطرة) بمعدل (٨٠% ) فما فوق.٦. يستثنى ابناء الشهيد من شرط المعدل .٧. غير محكوم عليه بجناية او جنحة من محكمة عسكرية او بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف من محكمة غير عسكرية.٨. غير مفصول او منسحب من اي دورو من الدورات المفتوحة في الكلية العسكرية او فاشل في الدراسة فيها او مرتكب لجريمة الغياب او الهروب من الجيش .٩. لا يقل طوله عن ( ١٦٥ سم ) مئة وخمسة وستين سنتمترا .