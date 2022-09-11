مجدداً.. الطائرات التركية تقصف سنجار - عاجل

السومرية نيوز ـ أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بقصف الطائرات التركية مدنية سنجار في شمال العراق.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الطائرات التركية أقدمت مجددا على قصف منطقة باري في مدينة سنجار في محافظة نينوى".



وأضاف، ان "القصف استهدف مقار تابعة لحزب العمال الكردستاني ".

وأوضح المصدر ان "القصف التركي تسبب باضرار مادية، ولم يعرف اذا كانت هناك اصابات بشرية او لا".